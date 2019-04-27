Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Накануне Пасхи Алексей Дюмин посетил Головеньковский дом-интернат
Губернатор пообщался с ребятами и передал им сувениры и сладкие подарки
27 апреля в преддверии Светлой Пасхи Губернатор Алексей Дюмин побывал в Головеньковском детском доме-интернате для умственно отсталых слепых детей в Щекинском районе.
Воспитанники интерната очень ждали главу региона. В 2017 году по его поручению здесь сделана многофункциональная спортивная площадка. Теперь дети играют в футбол и проводят праздники на свежем воздухе.
Глава региона пообщался с ребятами, поинтересовался их успехами, вместе с ними поучаствовал в мастер-классе по украшению пасхальных яиц.
В завершение встречи Губернатор еще раз поздравил всех воспитанников с праздником и передал им пасхальные сувениры, куличи и сладкие подарки.
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