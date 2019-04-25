Фото: ФК "Спартак".
Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы
Игроки и тренерский штаб побывали на территории кремля, а также посетили Казанскую набережную.
Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прогулялись по солнечной Туле. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба клуба.
Гости побывали в центре города — посетили территорию Тульского кремля, а также Казанскую набережную.
Напомним, игра «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня в 20.30 на Центральном стадионе. Из-за этого матча в городе частично перекрыто движение.
Галерея
Другие статьи по темам
Место