Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы

Фото: ФК "Спартак".

Игроки и тренерский штаб побывали на территории кремля, а также посетили Казанскую набережную.

Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прогулялись по солнечной Туле. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба клуба.

Гости побывали в центре города — посетили территорию Тульского кремля, а также Казанскую набережную.

Напомним, игра «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня в 20.30 на Центральном стадионе. Из-за этого матча в городе частично перекрыто движение.