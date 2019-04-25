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Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы
Фото: ФК "Спартак".

Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы

Игроки и тренерский штаб побывали на территории кремля, а также посетили Казанскую набережную.

Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прогулялись по солнечной Туле. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба клуба.

Гости побывали в центре города — посетили территорию Тульского кремля, а также Казанскую набережную.

Напомним, игра «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня в 20.30 на Центральном стадионе. Из-за этого матча в городе частично перекрыто движение.

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Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 1
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 2
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 3
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 4
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 5
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 6
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 7
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 8
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 9
Футболисты и тренеры "Спартака" гуляют по Туле, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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