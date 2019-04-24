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На улице Кирова в Туле из окна многоэтажки выпал человек
Фото Сергея Старикова.

На улице Кирова в Туле из окна многоэтажки выпал человек

Трагедия произошла 24 апреля около 15.00 в доме №19.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня около 15.00 у дома №19 по ул. Кирова было найдено тело пожилого мужчины. На место немедленно направили полицию и реанимационную бригаду. Однако оказывать помощь пострадавшему было уже поздно: от травм, характерных для падения с большой высоты, мужчина скончался на месте.

На данный момент о погибшем ничего не известно. Следственно-оперативная группа выясняет его личность, номер квартиры, из окна которой он выпал, и другие подробности происшествия.

 

Напомним, сегодня это не первый случай падения из окон в Туле. Утром на улице Михеева с балкона вывалился мужчина.

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Место
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