На улице Кирова в Туле из окна многоэтажки выпал человек

Фото Сергея Старикова.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня около 15.00 у дома №19 по ул. Кирова было найдено тело пожилого мужчины. На место немедленно направили полицию и реанимационную бригаду. Однако оказывать помощь пострадавшему было уже поздно: от травм, характерных для падения с большой высоты, мужчина скончался на месте.

На данный момент о погибшем ничего не известно. Следственно-оперативная группа выясняет его личность, номер квартиры, из окна которой он выпал, и другие подробности происшествия.

Напомним, сегодня это не первый случай падения из окон в Туле. Утром на улице Михеева с балкона вывалился мужчина.