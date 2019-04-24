Задержан грабитель, укравший у почтальона 375 тысяч рублей

Днем 22 апреля в Кимовске мужчина шёл навстречу женщине-почтальону. Поравнявшись с ней, он внезапно толкнул ее, после чего выхватил сумку и скрылся. Нанесённый ущерб составил около 375 тысяч рублей.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию и сообщила приметы злоумышленника. Сотрудники УМВД незамедлительно начали поиск преступника. Отрабатывались версии, связанные как с нахождением злоумышленника на территории Кимовска, так и с возможностью покинуть город.

Вскоре полицейские получили сведения о возможной причастности к грабежу 26-летнего мужчины. Дальнейшая проверка дала подтверждение предварительной версии.

Подозреваемый признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ведомства.