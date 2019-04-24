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Задержан грабитель, укравший у почтальона 375 тысяч рублей

Задержан грабитель, укравший у почтальона 375 тысяч рублей

26-летний мужчина дал признательные показания.

Днем 22 апреля в Кимовске мужчина шёл навстречу женщине-почтальону. Поравнявшись с ней, он внезапно толкнул ее, после чего выхватил сумку и скрылся. Нанесённый ущерб составил около 375 тысяч рублей.  
 
Потерпевшая сразу же обратилась в полицию и сообщила приметы злоумышленника. Сотрудники УМВД незамедлительно начали поиск преступника. Отрабатывались версии, связанные как с нахождением злоумышленника на территории Кимовска, так и с возможностью покинуть город.
 
Вскоре полицейские получили сведения о возможной причастности к грабежу 26-летнего мужчины. Дальнейшая проверка дала подтверждение предварительной версии.
 
Подозреваемый признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:27 0
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