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В Туле на ул. Михеева с балкона многоэтажки выпал мужчина
Фото Сергея Старикова.

В Туле на ул. Михеева с балкона многоэтажки выпал мужчина

Он скончался на месте происшествия.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 24 апреля рядом с домом № 25 на улице Михеева был обнаружен труп мужчины. Судя по положению тела можно предположить, что он разбился, упав с высоты.

Личность погибшего установлена — им оказался мужчина 1973 года рождения.

На момент публикации новости на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:33 +4
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