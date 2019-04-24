Фото Сергея Старикова.
В Туле на ул. Михеева с балкона многоэтажки выпал мужчина
Он скончался на месте происшествия.
Как сообщили Myslo очевидцы, утром 24 апреля рядом с домом № 25 на улице Михеева был обнаружен труп мужчины. Судя по положению тела можно предположить, что он разбился, упав с высоты.
Личность погибшего установлена — им оказался мужчина 1973 года рождения.
На момент публикации новости на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.
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