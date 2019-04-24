В Туле на ул. Михеева с балкона многоэтажки выпал мужчина

Фото Сергея Старикова.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 24 апреля рядом с домом № 25 на улице Михеева был обнаружен труп мужчины. Судя по положению тела можно предположить, что он разбился, упав с высоты.

Личность погибшего установлена — им оказался мужчина 1973 года рождения.

На момент публикации новости на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.