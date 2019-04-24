Тульская школьница выиграла полмиллиона на создание проекта против ДТП

Фото Myslo.

Myslo уже рассказывал о тульской школьнице Ярославе Кузьмичевой, которая участвовала в международном конкурсе для школьников «Капитаны. Мой первый бизнес».

13-летняя девочка представила свой проект — «Инновационное рулевое колесо с сенсорными датчиками для контроля за состоянием водителя». Ярослава предложила разработать систему для выявления состояния здоровья и усталости автомобилиста.

На днях стали известны итоги конкурса.

– Я долго ждала результатов этого проекта. 20 апреля мне позвонили и сообщили, что я выиграла грант в 500 тысяч рублей! — рассказала Ярослава корреспонденту Myslo.

Вкратце напомним суть идеи: через сенсорные датчики в рулевом колесе считывается состояние водителя, механическое давление преобразовывается в электрический сигнал, который передается в интеллектуальную систему управления автомобилем. Данные анализируются. А затем автоматизированный «помощник» решает, что делать: например, при необходимости подает звуковые предупреждения, а если водитель не реагирует, компьютер корректирует движение автомобиля. Также эти данные одновременно отправляются в ближайшие пункты контроля транспортной обстановки либо родственникам.

Девочка уверена, что ее разработка поможет снизить количество ДТП на дорогах.

Полученный грант — полмиллиона рублей — Ярослава потратит на воплощение проекта в жизнь. Первым ее образцом стал макет руля с кнопками, следующий шаг — рулевое колесо с сенсорными датчиками.

Свой продукт Ярослава планирует дорабатывать в тульском «Кванториуме», а также в школе «Летово», куда девочка прошла отбор.

– Там очень крутая научная лаборатория! Специально пробивалась туда, писала мотивационное письмо и участвовала в конкурсном отборе, — рассказала тулячка.

Талантливой изобретательнице уже обещали помочь с наставничеством несколько организаций.

Кстати, с этим проектом Ярослава Кузьмичева параллельно участвует еще в нескольких конкурсах, так что на создание системы для безопасности водителей она может получить еще 200 тысяч рублей.