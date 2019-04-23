В Туле горят гектары поля: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова.

Неподалеку от деревни Нижняя Китаевка, которая расположена рядом с Калужским шоссе в Туле, горят несколько гектаров поля. Пожарные пытаются потушить огонь, но так как площадь возгорания очень большая, им приходится работать в местах, которые можно назвать наиболее опасными.

Так, примерно напротив деревни Прудное огонь с травы перекинулся на деревья в лесопосадках. В данном районе находится газовая подстанция, поэтому огнеборцы были вынуждены в первую очередь отсекать пламя от нее.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, за минувшую неделю на территории региона было зарегистрировано 793 случая возгорания сухой травы и 145 - мусора.

Только за прошедшие выходные зафиксировано около 400 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы в различных районах области и более 70 выездов на тушение мусора.

На территории Тульской области расположено 39 населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. В соответствии с поручением Правительства РФ и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, проводятся внеплановые проверки вышеуказанных населенных пунктов.

С начала пожароопасного периода были подтверждены 94 термические точки, как горение сухой травянистой растительности на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.

Всего с начала апреля по фактам нарушений требований пожарной безопасности, связанных со сжиганием сухой травянистой растительности и мусора, сотрудниками Главного управления привлечено к административной ответственности 266 виновных лиц, из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 19, в отношении должностных лиц организаций – 16, в отношении граждан - 230.