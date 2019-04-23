В Туле горят гектары поля: фоторепортаж
Серьезный пожар произошел недалеко от деревни Нижняя Китаевка.
Неподалеку от деревни Нижняя Китаевка, которая расположена рядом с Калужским шоссе в Туле, горят несколько гектаров поля. Пожарные пытаются потушить огонь, но так как площадь возгорания очень большая, им приходится работать в местах, которые можно назвать наиболее опасными.
Так, примерно напротив деревни Прудное огонь с травы перекинулся на деревья в лесопосадках. В данном районе находится газовая подстанция, поэтому огнеборцы были вынуждены в первую очередь отсекать пламя от нее.
Всего с начала апреля по фактам нарушений требований пожарной безопасности, связанных со сжиганием сухой травянистой растительности и мусора, сотрудниками Главного управления привлечено к административной ответственности 266 виновных лиц, из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 19, в отношении должностных лиц организаций – 16, в отношении граждан - 230.