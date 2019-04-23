новости
новости
Регистрация
В Туле горят гектары поля: фоторепортаж
Фото Сергея Старикова.

В Туле горят гектары поля: фоторепортаж

Серьезный пожар произошел недалеко от деревни Нижняя Китаевка.

Неподалеку от деревни Нижняя Китаевка, которая расположена рядом с Калужским шоссе в Туле, горят несколько гектаров поля. Пожарные пытаются потушить огонь, но так как площадь возгорания очень большая, им приходится работать в местах, которые можно назвать наиболее опасными.

Так, примерно напротив деревни Прудное огонь с травы перекинулся на деревья в лесопосадках. В данном районе находится газовая подстанция, поэтому огнеборцы были вынуждены в первую очередь отсекать пламя от нее.

 

 
 
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, за минувшую неделю на территории региона было зарегистрировано 793 случая возгорания сухой травы и 145 - мусора.
 
Только за прошедшие выходные зафиксировано около 400 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы в различных районах области и более 70 выездов на тушение мусора.
 
На территории Тульской области расположено 39 населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. В соответствии с поручением Правительства РФ и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, проводятся внеплановые проверки вышеуказанных населенных пунктов.
 
С начала пожароопасного периода были подтверждены 94 термические точки, как горение сухой травянистой растительности на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.
 

Всего с начала апреля по фактам нарушений требований пожарной безопасности, связанных со сжиганием сухой травянистой растительности и мусора, сотрудниками Главного управления привлечено к административной ответственности 266 виновных лиц, из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 19, в отношении должностных лиц организаций – 16, в отношении граждан - 230.

Галерея
В Туле загорелось поле, Фото: 1
В Туле загорелось поле, Фото: 2
В Туле загорелось поле, Фото: 3
В Туле загорелось поле, Фото: 4
В Туле загорелось поле, Фото: 5
В Туле загорелось поле, Фото: 6
В Туле загорелось поле, Фото: 7
В Туле загорелось поле, Фото: 8
В Туле загорелось поле, Фото: 9
В Туле загорелось поле, Фото: 10
В Туле загорелось поле, Фото: 11
В Туле загорелось поле, Фото: 12
В Туле загорелось поле, Фото: 13
В Туле загорелось поле, Фото: 14
В Туле загорелось поле, Фото: 15
В Туле загорелось поле, Фото: 16
В Туле загорелось поле, Фото: 17
В Туле загорелось поле, Фото: 18
В Туле загорелось поле, Фото: 19
В Туле загорелось поле, Фото: 20
В Туле загорелось поле, Фото: 21
В Туле загорелось поле, Фото: 22
В Туле загорелось поле, Фото: 23
В Туле загорелось поле, Фото: 24
В Туле загорелось поле, Фото: 25
В Туле загорелось поле, Фото: 26
В Туле загорелось поле, Фото: 27
В Туле загорелось поле, Фото: 28
В Туле загорелось поле, Фото: 29
В Туле загорелось поле, Фото: 30
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:42 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
горит полезагорелось полесухая травапожарныепожар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Музейном квартале Тулы появятся выставочный зал и морской клуб
В Музейном квартале Тулы появятся выставочный зал и морской клуб
Тулячка пожаловалась на сброс отходов в приток Упы
Тулячка пожаловалась на сброс отходов в приток Упы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.