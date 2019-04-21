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На здании учебного корпуса ТулГУ появилась мемориальная доска
Фото: пресс-служба ТулГУ

На здании учебного корпуса ТулГУ появилась мемориальная доска

Она посвящена доктору технических наук, профессору С. А. Головину.

На фасаде второго учебного корпуса Тульского государственного университета была открыта памятная доска Заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, доктору технических наук, профессору Станиславу Алексеевичу Головину.

Увековечить память учено предложило руководство университета и коллектив кафедры «Физика металлов и материаловедение». Депутаты Тульской городской Думы поддержали инициативу.

В течение 28 лет профессор Головин заведовал кафедрой «Физика металлов и материаловедение», и это было время её расцвета. Станислав Алексеевич заложил основы научного направления «Неупругие явления металлов и сплавов», которое успешно продолжают развивать его последователи.

Учёный подготовил более 50 кандидатов и докторов технических и физико-математических наук, он был инициатором проведения многих конференций. В конце торжественного мероприятия к новой мемориальной доске были возложены цветы. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 0
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