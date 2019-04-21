На здании учебного корпуса ТулГУ появилась мемориальная доска

Фото: пресс-служба ТулГУ

Она посвящена доктору технических наук, профессору С. А. Головину.

На фасаде второго учебного корпуса Тульского государственного университета была открыта памятная доска Заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, доктору технических наук, профессору Станиславу Алексеевичу Головину.

Увековечить память учено предложило руководство университета и коллектив кафедры «Физика металлов и материаловедение». Депутаты Тульской городской Думы поддержали инициативу.

В течение 28 лет профессор Головин заведовал кафедрой «Физика металлов и материаловедение», и это было время её расцвета. Станислав Алексеевич заложил основы научного направления «Неупругие явления металлов и сплавов», которое успешно продолжают развивать его последователи.

Учёный подготовил более 50 кандидатов и докторов технических и физико-математических наук, он был инициатором проведения многих конференций. В конце торжественного мероприятия к новой мемориальной доске были возложены цветы.