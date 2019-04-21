В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста

фото Сергея Старикова.

Внедорожник внезапно решил развернуться через две сплошные и спровоцировал ДТП.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 21 апреля недалеко от перекрестка ул. Советсткой и Мосина произошло ДТП с участием внедорожника KIA и мотоцикла Honda CB400.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по направлению в центр Тулы, когда внедорожник внезапно решил развернуться через две сплошные. В результате мотоциклист врезался в левую переднюю дверь автомобиля.

Находившийся за рулем мотоцикла мужчина доставлен в больницу. Степерь серьезности травм установят медики.

На момент публикации на месте аварии работают сотрудники полиции. Наблюдается небольшое затруднение движения.