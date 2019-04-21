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В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста
фото Сергея Старикова.

В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста

Внедорожник внезапно решил развернуться через две сплошные и спровоцировал ДТП.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 21 апреля недалеко от перекрестка ул. Советсткой и Мосина произошло ДТП с участием внедорожника KIA и мотоцикла Honda CB400. 

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по направлению в центр Тулы, когда внедорожник внезапно решил развернуться через две сплошные. В результате мотоциклист врезался в левую переднюю дверь автомобиля.

Находившийся за рулем мотоцикла мужчина доставлен в больницу. Степерь серьезности травм установят медики.

На момент публикации на месте аварии работают сотрудники полиции. Наблюдается небольшое затруднение движения.

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В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 1
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 2
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 3
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 4
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 5
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 6
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 7
В Туле внедорожник подрезал мотоциклиста, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:52 +4
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