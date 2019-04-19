новости
новости
Регистрация
Две тульские школы признаны лучшими в России

Две тульские школы признаны лучшими в России

Всего в рейтинг вошли 300 общеобразовательных учреждений со всей страны.

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX-Аналитика, две тульские общеобразовательные организации вошли во Всероссийский рейтинг 300 лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России.

Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова занял 240 позицию, а Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е. стал 286-м в рейтинге.

В рамках аналогичного исследования ТОП-20 школ Центрального Федерального округа эти образовательные учреждения заняли 14 и 20 места соответственно. Исследователи проанализировали информация о 150 000 выпускниках более чем 16 000 школ России, поступивших в ведущие ВУЗы страны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
рейтинг школобщеобразовательные учреждениявыпускники тульских школ
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин сделает подарок на 100-летний юбилей Тульского художественного музея
Владимир Путин сделает подарок на 100-летний юбилей Тульского художественного музея
В центре Тулы сотрудники ДПС помогли попавшему в аварию водителю
В центре Тулы сотрудники ДПС помогли попавшему в аварию водителю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.