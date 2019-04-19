Две тульские школы признаны лучшими в России

Всего в рейтинг вошли 300 общеобразовательных учреждений со всей страны.

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX-Аналитика, две тульские общеобразовательные организации вошли во Всероссийский рейтинг 300 лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России.

Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова занял 240 позицию, а Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е. стал 286-м в рейтинге.

В рамках аналогичного исследования ТОП-20 школ Центрального Федерального округа эти образовательные учреждения заняли 14 и 20 места соответственно. Исследователи проанализировали информация о 150 000 выпускниках более чем 16 000 школ России, поступивших в ведущие ВУЗы страны.