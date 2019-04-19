В Туле рядом с Фрунзенской ярмаркой сгорел гараж

фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo.ru, днем 19 апреля рядом с домом №3 по ул. Фрунзе, недалеко от ярмарки, загорелся гараж. По имеющейся на данный момент информации, внутри находились автомобильные колеса и различный хлам.

В результате пожара никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут. На месте работает полиция, которая в том числе устанавливает владельца гаража.