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В Туле рядом с Фрунзенской ярмаркой сгорел гараж
фото Сергея Старикова.

В Туле рядом с Фрунзенской ярмаркой сгорел гараж

Пожар произошел днем 19 апреля.

Как сообщает корреспондент Myslo.ru, днем 19 апреля рядом с домом №3 по ул. Фрунзе, недалеко от ярмарки, загорелся гараж. По имеющейся на данный момент информации, внутри находились автомобильные колеса и различный хлам. 

В результате пожара никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут. На месте работает полиция, которая в том числе устанавливает владельца гаража. 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:37 +2
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