Житель Тульской области помог другу-убийце спрятать труп

В итоге под суд пошли оба.

Заокский районный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве. Его знакомый осужден по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

В ночь на 15 ноября 2018 года в пос. Шеверняево Заокского района трое мужчин распивали спиртное. Между двумя из них произошел серьезный конфликт, переросший в драку.

- После этого они продолжили распивать спиртное. Спустя некоторое время мужчины продолжили возникший конфликт и вышли на кухню. В указанное время обвиняемый вооружился колюще-режущим предметом и нанес не менее 30 ударов по туловищу потерпевшего, причинив ему множественные ранения, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Несчастный скончался от полученных травм.

На следующий день убийца со своим другом решили избавиться от трупа — поместили тело в полиэтиленовые пакеты и спрятали его в земляном подвале рядом с домом, где проходило застолье.

Мужчина числился пропавшим без вести. Лишь 27 ноября правоохранители обнаружили труп.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Его друг за укрывательство преступления выплатит штраф в размере 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.