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Под Тулой на проезжую часть опрокинулась автоцистерна
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой на проезжую часть опрокинулась автоцистерна

В ДТП пострадал водитель.

16 апреля в 5.10 на 121-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов –Рязань» 49-летний водитель автоцистерны МАН, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Транспортное средство перевозило воду.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель. С различными травмами его госпитализировали.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +2
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