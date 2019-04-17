Под Тулой на проезжую часть опрокинулась автоцистерна

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 апреля в 5.10 на 121-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов –Рязань» 49-летний водитель автоцистерны МАН, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Транспортное средство перевозило воду.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель. С различными травмами его госпитализировали.