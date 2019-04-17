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В Туле открыли мемориальную доску основателю химического лицея
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле открыли мемориальную доску основателю химического лицея

15 апреля Алексею Дмитриевичу Соболеву исполнилось бы 60 лет.

Накануне в структурном подразделении центра образования № 38 прошло торжественное событие, посвященное открытию мемориальной доски Алексею Дмитриевичу Соболеву, основателю и директору МБОУ «Химический лицей».

На мероприятии прозвучало много искренних и добрых слов-воспоминаний об Алексее Дмитриевиче. 15 апреля ему исполнилось бы 60 лет.

 
 

А. Д. Соболев родился 15 апреля 1959 года в городе Туле в семье служащих, в 1982 году окончил химический факультет Ленинградского государственного университета. Соболев — один из тех людей, благодаря которым в середине 1980-х — начале 1990-х гг. в России была возрождена система гимназического и лицейского образования.

Алексей Дмитриевич разработал и в течение многих лет преподавал в химическом лицее авторский курс общей и неорганической химии для классов с углубленным изучением предмета и профильных классов.

В 1994 г. А. Д. Соболев был награжден знаком «Отличник народного просвещения», четырежды ему было присвоено звание «Соросовский учитель», в 2006 г. он стал победителем конкурса лучших учителей образовательных учреждений Тульской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Алексей Дмитриевич Соболев умер после двух месяцев болезни 31 января 2017 года.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +4
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