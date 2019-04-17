В Туле открыли мемориальную доску основателю химического лицея
15 апреля Алексею Дмитриевичу Соболеву исполнилось бы 60 лет.
Накануне в структурном подразделении центра образования № 38 прошло торжественное событие, посвященное открытию мемориальной доски Алексею Дмитриевичу Соболеву, основателю и директору МБОУ «Химический лицей».
На мероприятии прозвучало много искренних и добрых слов-воспоминаний об Алексее Дмитриевиче. 15 апреля ему исполнилось бы 60 лет.
Алексей Дмитриевич разработал и в течение многих лет преподавал в химическом лицее авторский курс общей и неорганической химии для классов с углубленным изучением предмета и профильных классов.
В 1994 г.
Алексей Дмитриевич Соболев умер после двух месяцев болезни 31 января 2017 года.