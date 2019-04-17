В Туле двое пенсионеров погибли от отравления газом

Фото из архива Myslo

Смерть наступила как минимум за несколько дней до обнаружения.

Как сообщил Myslo один из местных жителей, днем, 15 апреля, в одном из частных домов по 4-му Дачному проезду были обнаружены трупы двух пенсионеров. На данный момент известно, что это, были 77-летний мужчина и 81-летняя женщина.

Тела нашел родственник. Судя по внешнему состоянию, смерть наступила как минимум за несколько дней до обнаружения.

По нашей информации, предполагается, что причиной гибели пенсионеров могло стать отравлением бытовым газом. При осмотре жилища на газовой плите обнаружили емкость с пищей, которая, возможно, залила конфорки в процессе приготовления.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.