новости
новости
Регистрация
В Туле двое пенсионеров погибли от отравления газом
Фото из архива Myslo

В Туле двое пенсионеров погибли от отравления газом

Смерть наступила как минимум за несколько дней до обнаружения.

Как сообщил Myslo один из местных жителей, днем, 15 апреля, в одном из частных домов по 4-му Дачному проезду были обнаружены трупы двух пенсионеров. На данный момент известно, что это, были 77-летний мужчина и 81-летняя женщина.
 
Тела нашел родственник. Судя по внешнему состоянию, смерть наступила как минимум за несколько дней до обнаружения.
 
По нашей информации, предполагается, что причиной гибели пенсионеров могло стать отравлением бытовым газом. При осмотре жилища на газовой плите обнаружили емкость с пищей, которая, возможно, залила конфорки в процессе приготовления.
 

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
отравление газомобнаружены трупыпроисшествияпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с корью в Тульской области
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с корью в Тульской области
Под Тулой на проезжую часть опрокинулась автоцистерна
Под Тулой на проезжую часть опрокинулась автоцистерна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.