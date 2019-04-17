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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с корью в Тульской области

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с корью в Тульской области

За три месяца в регионе зарегистрировано 12 случаев кори среди детей.

Напомним, с 1 апреля в Тульской области области проводится прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори. В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что по итогам второй недели в регионе привито 425 человек, в том числе 114 детей.

Отметим, что за три месяца 2019 года в Тульской области зарегистрировано 12 случаев кори среди детей, не привитых против кори по причине отказов родителей.

По вопросам профилактики кори консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по телефонам 37−33−25, 37−07−06.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 +1
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