Почем «вторичка»: Названа стоимость самой дорогой квартиры в Туле

Фото: cian.ru.

Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогого вторичного жилья в ЦФО и составили рейтинг регионов по максимальной стоимости квартир. При этом для уравнивания шансов допускались только лоты с готовым ремонтом.

Кроме того, в топ-10 не включены Москва и Подмосковье. Эти регионы априори занимают лидирующие позиции, а уровень цен на элитное жилье в Московском регионе в десять и более раз превосходит показатели остальных областей ЦФО.

Самая дорогостоящая квартира продается в Белгороде — за 45 млн рублей. Покупателю предлагают двухуровневый пентхаус площадью 270 кв. м в центре города — на Свято-Троицком бульваре. В квартире выполнен ремонт в классическом стиле, здесь есть камин, терраса с зоной барбекю, санузел с сауной и баней, а также неизменный атрибут регионального дорогого жилья — фотообои с морскими пейзажами.

На втором месте в рейтинге — квартира в Ярославле за 39,5 млн рублей. Трехуровневое жилье площадью 172 кв. м находится в реконструированном здании 1932 года постройки напротив Губернаторского сада и в шаговом доступе от набережной Волги. Квартира продается с отделкой в стиле модерн, она полностью оборудована мебелью и техникой.

Тула расположилась на третьем месте. Здесь на ул. Тульского Рабочего Полка продается квартира площадью 266 кв. м за 33 млн рублей.

На сайте указано, что квартира с эксклюзивным дизайнерским ремонтом из дорогостоящих строительных материалов. Есть английская сантехника и обои, итальянская плитка, подоконники из мрамора, немецкая кухня, встроенная техника.

Два входа в квартиру (основной и на кухню), три спальни (каждая имеет свой санузел и гардеробные), гостевой туалет, зал, кухня, столовая, три лоджии. В цену входит соседняя (смежная) квартира площадью 52 м².

В топ-10 самых дорогостоящих квартир ЦФО также попали лоты во Владимире, Калуге, Курске, Костроме, Брянске, Воронеже и Твери.