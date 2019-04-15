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ДТП на ул. Металлургов в Туле: иномарка выехала на тротуар и сбила женщину
Фото Дмитрия Дзюбина.

ДТП на ул. Металлургов в Туле: иномарка выехала на тротуар и сбила женщину

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

На улице Металлургов, около дома №90, произошло серьёзное ДТП – Renault Megane по касательной зацепил припаркованный в «кармане» микроавтобус, после чего иномарку вынесло на тротуар.

Пострадала женщина-пешеход 1943 года рождения, находившаяся на тротуаре, – её госпитализировали с травмами. Также за медицинской помощью обратился 28-летний водитель иномарки. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 1
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 2
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 3
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 4
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 5
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 6
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 7
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 8
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 9
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 10
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 11
На улице Металлургов Renault Megane после ДТП вылетел на тротуар, Фото: 12
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:31 0
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Место
Тулаулица Металлургов

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