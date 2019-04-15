Фото Дмитрия Дзюбина.
ДТП на ул. Металлургов в Туле: иномарка выехала на тротуар и сбила женщину
Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
На улице Металлургов, около дома №90, произошло серьёзное ДТП – Renault Megane по касательной зацепил припаркованный в «кармане» микроавтобус, после чего иномарку вынесло на тротуар.
Пострадала женщина-пешеход 1943 года рождения, находившаяся на тротуаре, – её госпитализировали с травмами. Также за медицинской помощью обратился 28-летний водитель иномарки. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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