ДТП на ул. Металлургов в Туле: иномарка выехала на тротуар и сбила женщину

Фото Дмитрия Дзюбина.

На улице Металлургов, около дома №90, произошло серьёзное ДТП – Renault Megane по касательной зацепил припаркованный в «кармане» микроавтобус, после чего иномарку вынесло на тротуар.

Пострадала женщина-пешеход 1943 года рождения, находившаяся на тротуаре, – её госпитализировали с травмами. Также за медицинской помощью обратился 28-летний водитель иномарки. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.