Банк России провёл онлайн-уроки в 133 тульских школах и колледжах

Весенняя сессия проекта «Онлайн-уроков финансовой грамотности» вступает в завершающую стадию – специалисты Банка России будут проводить занятия для школьников до 19 апреля. В Тульской области участие в проекте приняли 126 школ, семь колледжей и техникумов.

Более 8000 учащихся проявили интерес к миру финансов. Самые интересные темы – выстраивание личных финансовых целей, подводные камни кредитования и разновидности финансового мошенничества.

Принять участие в занятиях может любая школа. Нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия. Онлайн-уроки бесплатны, после курсов каждый класс получает электронный сертификат.