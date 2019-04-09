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В Тульской области 71-летнего пенсионера осудят за убийство супруги

В Тульской области 71-летнего пенсионера осудят за убийство супруги

В ходе ссоры злоумышленник нанёс женщине несколько ножевых ранений.

В Алексине завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего пенсионера, который обвиняется в убийстве своей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, вечером 19 января обвиняемый вместе с супругой распивали спиртное. Между ними произошла ссора – мужчина схватил нож и нанес жене несколько ударов. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Пенсионер находится под стражей, его вина полностью доказана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 0
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