В Тульской области 71-летнего пенсионера осудят за убийство супруги

В Алексине завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего пенсионера, который обвиняется в убийстве своей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, вечером 19 января обвиняемый вместе с супругой распивали спиртное. Между ними произошла ссора – мужчина схватил нож и нанес жене несколько ударов. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Пенсионер находится под стражей, его вина полностью доказана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.