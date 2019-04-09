В среду в центре Тулы отключат светофоры

Это связано с плановыми работами «Тулгорэлектросетей».

В среду, 10 апреля, в областном центре пройдет плановое отключение светофоров. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ на подстанциях. Светофоры будут отключены по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00 – на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого,

с 9.00 до 17.00 – на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе, а также на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Дмитрия Ульянова.

Будьте внимательны и осторожны при проезде этих перекрестков, обращайте внимание на знаки приоритета.