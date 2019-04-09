новости
новости
Регистрация
В среду в центре Тулы отключат светофоры

В среду в центре Тулы отключат светофоры

Это связано с плановыми работами «Тулгорэлектросетей».

В среду, 10 апреля, в областном центре пройдет плановое отключение светофоров. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ на подстанциях. Светофоры будут отключены по следующим адресам:

  • с 9.00 до 16.00 – на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого,
  • с 9.00 до 17.00 – на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе, а также на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Дмитрия Ульянова.

Будьте внимательны и осторожны при проезде этих перекрестков, обращайте внимание на знаки приоритета.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение светофораплановые работыв Туле отключат светофорыадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 71-летнего пенсионера осудят за убийство супруги
В Тульской области 71-летнего пенсионера осудят за убийство супруги
На улицы Тулы выехала мотогруппа ГИБДД
На улицы Тулы выехала мотогруппа ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.