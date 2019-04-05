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Очевидец: массовое ДТП на пр. Ленина в Туле произошло из-за гонок
Фото из архива Myslo.

Очевидец: массовое ДТП на пр. Ленина в Туле произошло из-за гонок

Момент автоаварии записал видеорегистратор.

В редакцию обратился очевидец ДТП, которое произошло 2 апреля на проспекте Ленина в Туле. На условиях анонимности мужчина сообщил, что в момент автоаварии за рулем врезавшегося в три стоящих машины автомобиля BMW мог находиться не 53-летний мужчина, как следует из официальной информации, а молодой человек. По его словам, мужчина приехал на место ДТП уже позже и, возможно, является отцом предполагаемого виновника происшествия.
 
Кроме того, по мнению очевидца, причиной автоаварии могли стать гонки на дороге. Кадры видеорегистратора могут служить косвенным подтверждением этой версии. На записи видно, что по дороге едут два авто — предположительно Mitsubishi и BMW. Первая машина несколько раз «оттормаживается», после чего BMW пытается совершить обгон слева, замечает там другую машину и возвращается на свою полосу, после чего, избегая столкновения, выруливает на обочину, где влетает в стоящие авто.

 
Как сообщили ранее в региональном управлении Госавтоинспекции, по предварительным данным, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на три стоящих автомобиля — Lexus, Lada Granta и ВАЗ-2131. В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля BMW — молодой человек 1994 года рождения, после чего был отпущен.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:41 +5
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