На пр. Ленина водитель BMW протаранил три авто

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Предполагается, что молодой человек не справился с управлением.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером, 2 апреля, напротив дома №88 на пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и собрал три стоящих в парковочном кармане машины.

Пострадавших в результате происшествия нет. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.