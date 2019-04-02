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На пр. Ленина водитель BMW протаранил три авто
Фото предоставлено очевидцем происшествия

На пр. Ленина водитель BMW протаранил три авто

Предполагается, что молодой человек не справился с управлением.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером, 2 апреля, напротив дома №88 на пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и собрал три стоящих в парковочном кармане машины.
 

Пострадавших в результате происшествия нет. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

 
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.
Автор: Сергей Стариков, вчера, в 23:46 +5
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