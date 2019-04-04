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На неадекватного водителя в Туле составили протокол

На неадекватного водителя в Туле составили протокол

«Четырнадцатая», которой управлял нетрезвый молодой человек, помещена на штрафстоянку.

Полицию вызвал водитель, в чью машину врезался нарушитель. Стражи порядка предложили неадекватному водителю пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

За это на него был составлен протокол об административном правонарушении. Об этом Myslo сообщили в региональном УГИБДД.

«Четырнадцатая», которой управлял нетрезвый молодой человек, была перемещена на штрафстоянку, а водитель отстранен от права управления транспортным средством.

 

Инцидент произошел вчера, 3 апреля, на улице Дульная в Туле. «Четырнадцатая» с двумя неадекватными молодыми людьми попала на видео: водитель уснул за рулем, выехала на встречную полосу и «притерся» к чужой машине.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:45 +11
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