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В компании «Полипласт Новомосковск» стартовал традиционный ежегодный месячник
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

В компании «Полипласт Новомосковск» стартовал традиционный ежегодный месячник

Событие приурочено к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

В 2003 году Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны труда или Всемирным днём безопасности и здоровья на рабочем месте. Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда.

1 апреля в компании «Полипласт Новомосковск» стартовал традиционный ежегодный месячник по охране труда, приуроченный к этой дате. Инициаторами проведения являются руководство компании и профсоюзный комитет.

Цель месячника заключается в повышении культуры охраны труда, предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Проведение всех мероприятий месячника нацелено на обращение пристального внимания работников на безопасность труда. План месячника разрабатывала специальная комиссия.

В этом году месячник на «Полипласте» начнется с семинара для руководителей структурных подразделений, посвящённого столетию Международной организации труда. Таким образом компания отметить достижения МОТ и подтвердить её статус как авторитетной глобальной организации, занимающейся проблемами сферы труда.

Для производственно-технических служб будет организовано проведение двухэтапного конкурса-соревнования на знание основ охраны труда и промышленной безопасности в виде тестирования и практической части.

По традиции будет организована видеотрансляция учебных материалов по ОТиПБ на информационных мониторах. Информационное сопровождение месячника будет вестись на стендах и на общедоступном работникам корпоративном портале.

Ежегодно организаторы включают в план творческие конкурсы для сотрудников и их детей. Тема нынешнего конкурса рисунков, плакатов и стенгазет общая для взрослых и детей: «Будущее охраны труда».

Ожидается, что изюминкой программы мероприятий станет интеллектуальная викторина в честь Международного дня охраны труда между первичными профсоюзными организациями Тульской областной организации Росхимпрофсоюза, которую проводит молодёжный совет «Полипласта» совместно с молодёжными советами ведущих химических предприятий города. К участию также приглашены команды НИ РХТУим. Д. И. Менделеева и Политехнического колледжа, ведь именно здесь обучаются будущие работники завода.

Среди производственных подразделений также будет проведён мотивирующий конкурс на лучшее (образцовое) содержание рабочего места.

Как отмечает председатель профсоюзного комитета Шибанова Т. В., мероприятия, посвящённые охране труда на предприятии, не ограничиваются одним днём. Руководство предприятия и профсоюзная организация ведут планомерную работу по улучшению условий труда, предотвращению производственных травм и профессиональной заболеваемости на протяжении всего года.

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