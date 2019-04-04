Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

В 2003 году Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны труда или Всемирным днём безопасности и здоровья на рабочем месте. Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда.

1 апреля в компании «Полипласт Новомосковск» стартовал традиционный ежегодный месячник по охране труда, приуроченный к этой дате. Инициаторами проведения являются руководство компании и профсоюзный комитет.

Цель месячника заключается в повышении культуры охраны труда, предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Проведение всех мероприятий месячника нацелено на обращение пристального внимания работников на безопасность труда. План месячника разрабатывала специальная комиссия.

В этом году месячник на «Полипласте» начнется с семинара для руководителей структурных подразделений, посвящённого столетию Международной организации труда. Таким образом компания отметить достижения МОТ и подтвердить её статус как авторитетной глобальной организации, занимающейся проблемами сферы труда.

Для производственно-технических служб будет организовано проведение двухэтапного конкурса-соревнования на знание основ охраны труда и промышленной безопасности в виде тестирования и практической части.

По традиции будет организована видеотрансляция учебных материалов по ОТиПБ на информационных мониторах. Информационное сопровождение месячника будет вестись на стендах и на общедоступном работникам корпоративном портале.

Ежегодно организаторы включают в план творческие конкурсы для сотрудников и их детей. Тема нынешнего конкурса рисунков, плакатов и стенгазет общая для взрослых и детей: «Будущее охраны труда».

Ожидается, что изюминкой программы мероприятий станет интеллектуальная викторина в честь Международного дня охраны труда между первичными профсоюзными организациями Тульской областной организации Росхимпрофсоюза, которую проводит молодёжный совет «Полипласта» совместно с молодёжными советами ведущих химических предприятий города. К участию также приглашены команды НИ РХТУим. Д. И. Менделеева и Политехнического колледжа, ведь именно здесь обучаются будущие работники завода.

Среди производственных подразделений также будет проведён мотивирующий конкурс на лучшее (образцовое) содержание рабочего места.