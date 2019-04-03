Труп рыбака из Тульской области проплыл по Оке более 30 км

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Днем 29 марта, неподалеку от деревни Гремячево Перемышльского района Калужской области в реке Ока нашли труп мужчины. В рамках процессуальной проверки местные следователи выяснили, что это тело 50-летнего туляка, который утонул 13 февраля 2019 года рядом с деревней Жеремино Суворовского района.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.

Напомним , ранее мы сообщали о том, что утром 13 февраля мужчина пришел на Оку ловить рыбу.

По словам очевидцев, в какой-то момент он встал, прошел некоторое расстояние по льду и вскоре исчез в полынье.

В тот же день на место происшествия прибыла группа водолазов. Однако из-за сильного течения найти тело погибшего долго не удавалось.