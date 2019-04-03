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Труп рыбака из Тульской области проплыл по Оке более 30 км
Фото: https://newsnn.ru

Труп рыбака из Тульской области проплыл по Оке более 30 км

Тело утонувшего мужчины нашли спустя полтора месяца, под Калугой

Днем 29 марта, неподалеку от деревни Гремячево Перемышльского района Калужской области в реке Ока нашли труп мужчины. В рамках процессуальной проверки местные следователи выяснили, что это тело 50-летнего туляка, который утонул 13 февраля 2019 года рядом с деревней Жеремино Суворовского района.
 
«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром 13 февраля мужчина пришел на Оку ловить рыбу.
 
По словам очевидцев, в какой-то момент он встал, прошел некоторое расстояние по льду и вскоре исчез в полынье.
 

В тот же день на место происшествия прибыла группа водолазов. Однако из-за сильного течения найти тело погибшего долго не удавалось.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:15 +3
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Тульская областьКалуга

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