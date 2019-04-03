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БК «Арсенал» разгромил БК «АлтайБаскет»
Фото: ap22.ru.

БК «Арсенал» разгромил БК «АлтайБаскет»

Второй выездной матч против барнаульской команды завершился со счетом 89:59 в пользу туляков.

Тульский БК «Арсенал» сыграл два матча против барнаульского «АлтайБаскета» в рамках 20 тура Суперлиги-2. 1 апреля игра завершилась со счетом 73:62 (18:10, 22:19, 20:13, 13:20) в пользу оружейников. Самым результативным баскетболистом стал Артем Попов, набравший 16 очков.

2 апреля туляки снова обыграли соперника. На этот раз счет матча оказался разгромным — 89:59 (21:14, 22:20, 22:13, 24:12). Самый результативным игроком у «Арсенала» опять стал Артем Попов.

Следующие матчи оружейники проведут в Туле. 10 и 11 апреля БК «Арсенал» примет в СК «Новое поколение» «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара. Начало матчей в 19.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 +1
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