Утонувший в Суворовском районе мужчина рыбачил перед гибелью

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Тело пока не нашли из-за сильного течения Оки в этом месте.

Как рассказал Myslo информированный источник, утонувший 13 февраля в Суворовском районе мужчина пришел в то утро на Оку ловить рыбу.

По словам очевидцев, в какой-то момент он встал, прошел некоторое расстояние по льду и вскоре исчез в полынье. Было ли это намеренным поступком или результатом неосторожного поведения на льду, сейчас выясняют правоохранительные органы.

В тот же день на место происшествия прибыла группа водолазов. Однако из-за сильного течения найти тело погибшего пока не удалось.

Напомним , ранее мы сообщали о том, что утром 13 февраля неподалеку от села Жемерино в Суворовском районе утонул 50-летний мужчина.

В МЧС призывают соблюдать правила безопасного поведения на льду. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в настоящее время в Тульской области установилась устойчивая плюсовая температура и лед на водоемах буквально проваливается под ногами. Поэтому сейчас сотрудники ГИМС ведут активную профилактическую работу с населением.