Утонувший в Суворовском районе мужчина рыбачил перед гибелью

Как рассказал Myslo информированный источник, утонувший 13 февраля в Суворовском районе мужчина пришел в то утро на Оку ловить рыбу.
По словам очевидцев, в какой-то момент он встал, прошел некоторое расстояние по льду и вскоре исчез в полынье. Было ли это намеренным поступком или результатом неосторожного поведения на льду, сейчас выясняют правоохранительные органы.
В тот же день на место происшествия прибыла группа водолазов. Однако из-за сильного течения найти тело погибшего пока не удалось.
Напомним
, ранее мы сообщали о том, что утром 13 февраля неподалеку от села Жемерино в Суворовском районе утонул 50-летний мужчина.
В МЧС призывают соблюдать правила безопасного поведения на льду. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в настоящее время в Тульской области установилась устойчивая плюсовая температура и лед на водоемах буквально проваливается под ногами. Поэтому сейчас сотрудники ГИМС ведут активную профилактическую работу с населением.
Так, на днях, в ходе очередного рейда инспекторы Алексинского участка ГИМС Валентина Рябчикова и Дмитрий Бабкин напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на водных объектах.
– Ненадежным является лед под снегом и сугробами. Также опасность представляют собой проруби и лунки, покрытые тонким слоем льда. Нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группам. В целях безопасности, перед выходом на лёд необходимо проверять его толщину. Необходимо избегать мест, где имеется камыш, сточные воды, сломанные и поваленные деревья. Обращаю особое внимание, что в данный момент лед представляет собой большую угрозу, – отметила Валентина Рябчикова.
Перед тем как идти на зимнюю рыбалку, следует сообщить родным и друзьям, на какой именно водоем и в каком районе вы направляетесь. При себе нужно иметь полностью заряженный мобильный телефон, веревку около пяти метров длиной, шарф и ремень, чтобы в случае несчастного случая можно было оказать помощь.
Главное управление МЧС России по Тульской области в очередной раз обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи водоемов детей. Помните: выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности! Телефон единой службы спасения – 112.