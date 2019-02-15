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Утонувший в Суворовском районе мужчина рыбачил перед гибелью
Фото: https://newsnn.ru

Утонувший в Суворовском районе мужчина рыбачил перед гибелью

Тело пока не нашли из-за сильного течения Оки в этом месте.

Как рассказал Myslo информированный источник, утонувший 13 февраля в Суворовском районе мужчина пришел в то утро на Оку ловить рыбу.
 
По словам очевидцев, в какой-то момент он встал, прошел некоторое расстояние по льду и вскоре исчез в полынье. Было ли это намеренным поступком или результатом неосторожного поведения на льду, сейчас выясняют правоохранительные органы.
 
В тот же день на место происшествия прибыла группа водолазов. Однако из-за сильного течения найти тело погибшего пока не удалось.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром 13 февраля неподалеку от села Жемерино в Суворовском районе утонул 50-летний мужчина.
 
 

В МЧС призывают соблюдать правила безопасного поведения на льду. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в настоящее время в Тульской области установилась устойчивая плюсовая температура и лед на водоемах буквально проваливается под ногами. Поэтому сейчас сотрудники ГИМС ведут активную профилактическую работу с населением.

Так, на днях, в ходе очередного рейда инспекторы Алексинского участка ГИМС Валентина Рябчикова и Дмитрий Бабкин напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на водных объектах.
 

– Ненадежным является лед под снегом и сугробами. Также опасность представляют собой проруби и лунки, покрытые тонким слоем льда. Нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группам. В целях безопасности, перед выходом на лёд необходимо проверять его толщину. Необходимо избегать мест, где имеется камыш, сточные воды, сломанные и поваленные деревья. Обращаю особое внимание, что в данный момент лед представляет собой большую угрозу, – отметила Валентина Рябчикова.

Перед тем как идти на зимнюю рыбалку, следует сообщить родным и друзьям, на какой именно водоем и в каком районе вы направляетесь. При себе нужно иметь полностью заряженный мобильный телефон, веревку около пяти метров длиной, шарф и ремень, чтобы в случае несчастного случая можно было оказать помощь.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области в очередной раз обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи водоемов детей. Помните: выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности! Телефон единой службы спасения – 112.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:09 0
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Место
Суворовский район

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