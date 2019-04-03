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Багровая река в Туле: начато административное расследование

Багровая река в Туле: начато административное расследование

Выше по течению ручья в Иншинке обнаружен сброс в водный объект, предположительно сточных вод.

Факт загрязнения — побагровевший ручей недалеко от санатория «Иншинка» — на видео зафиксировал туляк Юрий Власкин. Снятые кадры он опубликовал в соцсетях.

В тот же день на это место выезжали представители администрации Тулы, а также сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и специалисты Тульского Центра стандартизации и метрологии.

Первые не нашли никаких подтверждений загрязнения и в официальном комментарии сообщили, что цвет воды нормализовался.

К моменту приезда сотрудников минэкологии, вода в ручье также имела обычный цвет. Однако на основании публикаций в СМИ 27 марта было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. По нему начато административное расследование.

«В ходе обследования левого притока реки Иншинка, ориентировочно в 230 м по направлению на запад от СНТ „Энергетик-3“ наличие ярко-выраженных следов вещества красного цвета в водном объекте не зафиксировано, выше по течению обнаружен сброс в водный объект, предположительно сточных вод. В ходе обследования, специалистами ФБУ „Тульский ЦСМ“ отобраны пробы сточной воды в месте поступления стоков в водный объект, а также природной воды выше и ниже места сброса. Отобранные пробы находятся на исследовании в ФБУ „Тульский ЦСМ“. Административное расследование продолжается», — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:29 +1
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