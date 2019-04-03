Багровая река в Туле: начато административное расследование

Факт загрязнения — побагровевший ручей недалеко от санатория «Иншинка» — на видео зафиксировал туляк Юрий Власкин. Снятые кадры он опубликовал в соцсетях.

В тот же день на это место выезжали представители администрации Тулы, а также сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и специалисты Тульского Центра стандартизации и метрологии.

Первые не нашли никаких подтверждений загрязнения и в официальном комментарии сообщили, что цвет воды нормализовался.