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Суд оставил без изменений приговор орловчанину, расстрелявшему двух туляков

Суд оставил без изменений приговор орловчанину, расстрелявшему двух туляков

Ссора с применением оружия произошла возле одного из городских караоке-клубов.

В начале года Центральный районный суд Тулы приговорил жителя Орла к трем годам колонии общего режима за умышленное причинение вреда здоровью двум посетителям караоке-клуба.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, конфликт произошёл 31 июля прошлого года – трое мужчин поссорились и вышли на улицу, чтобы «выяснить отношения». Орловчанин достал из сумки травматический пистолет и разрядил в своих обидчиков весь магазин. Один из потерпевших получил ранения, опасные для жизни, второй отделался легкими повреждениями.

Суд назначил стрелку наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 +2
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