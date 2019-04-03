Суд оставил без изменений приговор орловчанину, расстрелявшему двух туляков

Ссора с применением оружия произошла возле одного из городских караоке-клубов.

В начале года Центральный районный суд Тулы приговорил жителя Орла к трем годам колонии общего режима за умышленное причинение вреда здоровью двум посетителям караоке-клуба.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, конфликт произошёл 31 июля прошлого года – трое мужчин поссорились и вышли на улицу, чтобы «выяснить отношения». Орловчанин достал из сумки травматический пистолет и разрядил в своих обидчиков весь магазин. Один из потерпевших получил ранения, опасные для жизни, второй отделался легкими повреждениями.

Суд назначил стрелку наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения.