Тульские пенсионеры научились пользоваться финансовыми услугами

Стоит ли доверять платежную карту соседке, какие банковские услуги можно получить, не выходя из дома, по каким признакам легко распознать мошенников? Об этом и многом другом пожилые граждане узнали на занятиях по финансовому просвещению в тульском отделении Банка России.

Во время первой встречи слушатели курса посетили музейно-экспозиционный фонд, посвященный истории банковского дела на Тульской земле. Они узнали, как менялся внешний вид денег, что такое инфляция, как она влияла на жизнь простых людей в годы войны и как влияет сейчас.

На практических занятиях слушатели знакомились с основными финансовыми инструментами, доступными гражданам, узнали, как пользоваться услугами в режиме онлайн и как правильно расплачиваться банковскими картами.