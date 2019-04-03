Тульские пенсионеры научились пользоваться финансовыми услугами
Практические занятия для пожилых граждан провели сотрудники Банка России.
Стоит ли доверять платежную карту соседке, какие банковские услуги можно получить, не выходя из дома, по каким признакам легко распознать мошенников? Об этом и многом другом пожилые граждане узнали на занятиях по финансовому просвещению в тульском отделении Банка России.
Во время первой встречи слушатели курса посетили музейно-экспозиционный фонд, посвященный истории банковского дела на Тульской земле. Они узнали, как менялся внешний вид денег, что такое инфляция, как она влияла на жизнь простых людей в годы войны и как влияет сейчас.
На практических занятиях слушатели знакомились с основными финансовыми инструментами, доступными гражданам, узнали, как пользоваться услугами в режиме онлайн и как правильно расплачиваться банковскими картами.
Уроки бесплатны для всех желающих. Подробности можно узнать по телефонам 32-50-51 и 32-52-96.