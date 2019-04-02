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В Туле мужчина с ножом разгромил несколько магазинов
Фото Сергея Старикова

В Туле мужчина с ножом разгромил несколько магазинов

Инцидент произошёл на улице Максима Горького в Зареченском районе.

Как сообщает корреспондент Myslo вечером 2 апреля, неподалёку от трамвайного кольца на ул. М. Горького в Заречье, неадекватный мужчина устроил погром.

По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен молотком и ножом. Сначала он выбил окна и угрожал продавцу расположенной рядом цветочной палатки, а затем переместился в стоящий неподалеку магазин косметики. Там он разбил стекло входной двери, окно и несколько витрин

По неофициальной информации, продавцы, увидев злодея, заперлись в подсобном помещении и успели вызвать полицию. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. По имеющимся данным, ранее он был судим и освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года.

Предположительно, во время нападения мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Все детали произошедшего выясняют сотрудники полиции.

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Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 1
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 2
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 3
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 4
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 5
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 6
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 7
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 8
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 9
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 10
Погром на улице Максима Горького в Туле, Фото: 11
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:40 +8
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