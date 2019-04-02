В Туле мужчина с ножом разгромил несколько магазинов

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo вечером 2 апреля, неподалёку от трамвайного кольца на ул. М. Горького в Заречье, неадекватный мужчина устроил погром.

По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен молотком и ножом. Сначала он выбил окна и угрожал продавцу расположенной рядом цветочной палатки, а затем переместился в стоящий неподалеку магазин косметики. Там он разбил стекло входной двери, окно и несколько витрин

По неофициальной информации, продавцы, увидев злодея, заперлись в подсобном помещении и успели вызвать полицию. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. По имеющимся данным, ранее он был судим и освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года.

Предположительно, во время нападения мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Все детали произошедшего выясняют сотрудники полиции.