В Узловой пенсионер пытался подкупить полицейского, выгораживая бывшую жену

За не привлечение к ответственности экс-супруги мужчина рассчитывал заплатить 200 тысяч рублей.

В Узловой сотрудники следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на дачу крупной взятки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, бывшая супруга обвиняемого занималась торговлей сигаретами на территории райцентра. Полицейские провели проверку и обнаружили на территории торговой точки табачную продукцию без маркировки. Также нелегальные табачные изделия были найдены в гараже мужчины.

На следующий день обвиняемый предложил сотруднику полиции за 200 тысяч рублей не привлекать женщину к ответственности и подделать протокол осмотра места происшествия, указав, что там не было ничего запрещенного. Сотрудник полиции отказался от денег, взяткодателя задержали оперативники ОЭБиПК ОМВД России по Узловскому району.

Собранные доказательства полностью подтверждают вину мужчины, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.