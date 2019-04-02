На каких улицах Тулы отключат свет 3 апреля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- п. Матвеевские дачи, 1-52,
- Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студёнка, 21-91 (нечётн.), 20-104 (чётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),
- ул. Громова, 69,
- п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79,
- п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 67 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
- ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
- ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
- ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.),
- Маслово: ул. Ландышевая, 18,
- ул. Васильковая, 9, 11, 10,
- ул. Краинская, 27-48,
- ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
- ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
- ул. Демидовская плотина, 1-а, 1-б.
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