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В Туле из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы
Фото Сергея Старикова.

В Туле из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

Обрыв произошел на проспекте Ленина в районе поворота на улицу 9 Мая.

В Туле на проспекте Ленина в районе поворота на улицу 9 Мая произошел обрыв контрактной сети троллейбусов. В результате «рогатые» встали в обе стороны.

По словам одного из водителей, они стоят уже более часа и ожидают прибытия ремонтников.

На указанном участке наблюдается значительное затруднение движения в направлении к центру города. Пробка растянулась от рынка «Салют».

UPD. По состоянию на 10.30 движение троллейбусов восстановлено.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:49 +7
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