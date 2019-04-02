В Туле из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

Фото Сергея Старикова.

Обрыв произошел на проспекте Ленина в районе поворота на улицу 9 Мая.

В Туле на проспекте Ленина в районе поворота на улицу 9 Мая произошел обрыв контрактной сети троллейбусов. В результате «рогатые» встали в обе стороны.

По словам одного из водителей, они стоят уже более часа и ожидают прибытия ремонтников.

На указанном участке наблюдается значительное затруднение движения в направлении к центру города. Пробка растянулась от рынка «Салют».

UPD. По состоянию на 10.30 движение троллейбусов восстановлено.