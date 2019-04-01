В Тульской области в ДТП погибли пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Рано утром, 1 апреля, в Новомосковском районе Тульской области в ДТП погибли пять человек. По данным МЧС региона, сообщение об автоаварии на 12-м километре дороги «Новомосковск - Сокольники» поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 3.50.

«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 3 единицы техники», - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В УМВД региона уточнили, что по одной из версий, водитель Ford Mondeo не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Предполагается, что за рулем авто в этот момент находился знакомый владельца авто.