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В Тульской области в ДТП погибли пять человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области в ДТП погибли пять человек

Автоавария произошла в Новомосковском районе.

Рано утром, 1 апреля, в Новомосковском районе Тульской области в ДТП погибли пять человек. По данным МЧС региона, сообщение об автоаварии на 12-м километре дороги «Новомосковск - Сокольники» поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 3.50.
 
«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 3 единицы техники», - сообщает пресс-служба регионального ведомства.
 
В УМВД региона уточнили, что по одной из версий, водитель Ford Mondeo не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Предполагается, что за рулем авто в этот момент находился знакомый владельца авто.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:24 +13
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