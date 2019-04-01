«Тулица» уступила «Северянке» путевку в финал: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

31 марта в Туле состоялся четвертый матч полуфинальной стадии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала череповецкую «Северянку».

К сожалению, тульской команде не удалось добыть путевку в финал. Наши волейболистки уступили со счетом 0:3. По итогам четырех игр счет в противостоянии 3:1 в пользу соперниц.

За 1 и 2 место теперь поборются «Северянка» и «Спарта».

Следующие игры «Тулица» сыграет за 3−4 место с владивостокской «Приморочкой». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, первые два матча состоятся в гостях 13 и 14 апреля.