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«Тулица» уступила «Северянке» путевку в финал: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» уступила «Северянке» путевку в финал: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

31 марта в Туле состоялся четвертый матч полуфинальной стадии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала череповецкую «Северянку».

К сожалению, тульской команде не удалось добыть путевку в финал. Наши волейболистки уступили со счетом 0:3. По итогам четырех игр счет в противостоянии 3:1 в пользу соперниц.

За 1 и 2 место теперь поборются «Северянка» и «Спарта».

Следующие игры «Тулица» сыграет за 3−4 место с владивостокской «Приморочкой». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, первые два матча состоятся в гостях 13 и 14 апреля.

Галерея
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 1
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 2
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 3
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 4
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 5
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 6
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 7
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 8
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 9
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 10
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 11
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 12
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 13
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 14
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 15
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 16
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 17
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 18
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 19
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 20
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 21
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 22
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 23
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 24
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 25
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 26
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 27
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 28
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 29
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 30
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 31
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 32
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 33
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 34
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 35
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 36
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 37
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 38
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 39
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 40
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 41
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 42
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 43
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 44
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 45
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 46
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 47
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 48
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 49
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 50
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 51
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 52
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 53
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 54
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 55
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 56
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 57
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 58
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 59
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 60
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 61
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 62
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 63
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 64
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 65
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 66
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 67
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 68
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 69
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 70
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 71
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 72
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 73
"Тулица" - "Северянка": битва за финал, Фото: 74
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +2
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