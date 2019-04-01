На выходных 42 туляка сели за руль подшофе

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 29 по 31 марта сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области выявили 42 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

25 задержанных были привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, 15 – за отказ от прохождения освидетельствования. Ещё двое ранее задерживались за подобное нарушение, теперь им грозит уголовная статья.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

В случае рецидива сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, также нарушитель может быть приговорен к лишению свободы на срок до двух лет.