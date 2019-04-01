К 2024 году на всех федеральных трассах должна бесперебойно работать мобильная связь

Глава регионального минтранса Родион Дудник сообщил о работе по освещению участка дороги «Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево» в районе села Богословское Ясногорского района. Губернатор поручил провести работы по итогам рассмотрения обращений граждан. Монтаж освещения планируется закончить до 1 октября.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказал о работе по обеспечению федеральных трасс мобильной связью. Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает полное покрытие федеральных трасс к 2024 году хотя бы одним оператором. Сейчас в Тульской области этот показатель составляет 98%. Глава региона поручил продолжить активную работу по этому направлению со всеми мобильными операторами.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил о завершении строительства спортивного комплекса «Кировец», который был введен в эксплуатацию 14 марта. Там ведется набор тренерского состава и отработка групповых программ. Открытие спорткомплекса состоится 19 апреля.

Алексей Дюмин поручил комитету Тульской области по спорту оказать содействие в подборе инструкторов, тренеров и технического персонала.