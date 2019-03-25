В Нижней Китаевке загорелся частный дом

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

По сообщению МЧС, жилой частный дом в Нижней Китаевке (городской округ Тула) загорелся сегодня утром. Сигнал о происшествии поступил на телефон дежурного диспетчера 112 в 11.44.

На место происшествия выехали пять расчетов разных пожарных частей: 19 человек и 5 единиц техники.

Открытое горение было ликвидировано к 12.29. К счастью, при пожаре никто не пострадал. В результате происшествия сгорела и обрушилась мансарда, в доме выгорели прихожая и жилая пристройка.

Причина пожара устанавливается.

МЧС предупреждает

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.