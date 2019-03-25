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33-летняя тулячка поверила телефонному мошеннику
Фото: https://mediabang.ru

33-летняя тулячка поверила телефонному мошеннику

Злоумышленник списал с банковского счета женщины 24 тысячи рублей.

33-летней тулячке позвонили от имени сотрудников службы безопасности банка. Женщине сообщили, что проводится профилактика несанкционированного списания денежных средств.
 

– В связи с этим тулячку убедили сообщить реквизиты карты. После того как женщина сообщила сведения о своей банковской карточке, она обнаружила списание с ее счета денежных средств в размере 24 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельств происшествия и просят граждан не доверять просьбам о срочном сообщении реквизитов карт.
 

Стражи порядка напоминают: работникам банка, которыми чаще всего представляются звонящие собеседники, запрещено запрашивать сведения о картах, поэтому при подобных просьбах следует немедленно прекратить разговор.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:15 +9
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