33-летняя тулячка поверила телефонному мошеннику

Фото: https://mediabang.ru

33-летней тулячке позвонили от имени сотрудников службы безопасности банка. Женщине сообщили, что проводится профилактика несанкционированного списания денежных средств.

– В связи с этим тулячку убедили сообщить реквизиты карты. После того как женщина сообщила сведения о своей банковской карточке, она обнаружила списание с ее счета денежных средств в размере 24 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельств происшествия и просят граждан не доверять просьбам о срочном сообщении реквизитов карт.

Стражи порядка напоминают: работникам банка, которыми чаще всего представляются звонящие собеседники, запрещено запрашивать сведения о картах, поэтому при подобных просьбах следует немедленно прекратить разговор.