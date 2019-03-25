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В Тульской области за неделю 6216 человек заболели гриппом и ОРВИ
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю 6216 человек заболели гриппом и ОРВИ

Статистику по заболеваемости обнародовал Роспотребнадзор.

За неделю с 18 по 24 марта 2019 года в Тульской области зарегистрировано 6216 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 24% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 6%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. Грипп идет на спад.

В областном центре за неделю зарегистрировано 2920 случаев заболеваний, что ниже порога на 27% и ниже предыдущей недели на 12%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы гриппа типа А.

Однако по причине высокой заболеваемостью ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в двух дошкольных учреждениях, частично в четырех классах трех школ и в шести группах пяти дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

 

сегодня, в 13:48 +1
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