«Радиозавод. Голоса»: в Музее станка пройдет документальный спектакль о сотрудниках «Октавы»

Фото предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Показ состоится 5 апреля на 2-м этаже кластера «Октавы». Начало в 19.00.

Спектакль-вербатим — это особый театральный жанр, основу которого составляют диалоги с реальными людьми, которые потом перерабатываются в театральный материал и исполняются профессиональными актерами. Сюжет спектакля «Радиозавод. Голоса» построен из интервью с работниками акустического завода «Октава», через призму которых рассматривается судьба культового предприятия и эпохи в целом.

В постановке говорится не только о заводчанах и о том времени, но и о легендарной продукции предприятия, например о знаменитом микрофоне МК-012, его также можно будет увидеть в спектакле.

Спектакль был создан совместно независимой театральной компанией «Барабан» и режиссером постановщиком Тульского академического театра драмы при поддержке Музея станка. Путешествуя по музею, зрители смогут погрузиться в истории завода «Октава» при помощи современных медиатехнологий.

Режиссер-постановщик произведения Евгений Маленчев о спектакле:

– Вы не увидите сцены или зрительного зала, вы не увидите элементов привычной театрализации. «Радиозавод» — это документальный спектакль, это театр текста, который построен на концентрации внимания, нашего и зрительского. С помощью голосов актеров, музыки и анимации мы последовательно организуем в пространстве музея текст реальных людей, собранный драматургом в строгий ритмический рисунок. Мы не пытаемся обнаружить истину или опровергнуть заблуждения. Мы хотим внимательно слушать людей, чтобы научиться их слышать. В этом спектакле есть три человека, три сюжетные линии, три взгляда на жизнь и проблемы: от укладки асфальта до перспектив развития завода.

Спектакль технически сложен в исполнении, требует немалой подготовки. К примеру, ради него будет отключен Музей станка. Поэтому команда рассчитывает на определенное количество зрителей— постановку смогут посмотреть не более 30 человек. По этой же причине билеты в день спектакля будет купить невозможно, приобрести их можно только заранее по ссылке.