Погода в Туле 22 марта: дождь со снегом, порывистый ветер и до +7 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ночью и утром местами гололедица, температура воздуха по области – от нуля до -5.

Днем ожидаются осадки – дождь со снегом (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки 7 мм). Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.