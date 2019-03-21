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Погода в Туле 22 марта: дождь со снегом, порывистый ветер и до +7 градусов

Погода в Туле 22 марта: дождь со снегом, порывистый ветер и до +7 градусов

Синоптики обещают облачность, гололедицу и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ночью и утром местами гололедица, температура воздуха по области – от нуля до -5. 

Днем ожидаются осадки – дождь со снегом (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки 7 мм). Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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