В Привокзальном районе Тулы за взятку задержали судебного пристава

Как стало известно Myslo, сегодня утром была задержана сотрудница одного из отделов Управления Федеральной службы судебных приставов.

По месту жительства и в служебном кабинете пристава были проведены обыски. По информации нашего источника, тулячку задержали по подозрению в совершении нескольких взяток, один из эпизодов — на 90 тысяч рублей. Как часто бывает в таких ситуациях, задержание предваряли длительные оперативные мероприятия.

Myslo запросил комментарий у СК. Пресс-служба ведомства сообщила подробности:

– Следственным отделом по Привокзальному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) в отношении 35-летней судебного пристава-исполнителя.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по г. Туле во взаимодействии с работниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по Тульской области.

По версии следствия, женщина имела налоговую задолженность в сумме, превышающей 350 000 рублей, в связи с чем данные сведения были внесены в банк данных исполнительных производств отдела судебных приставов Привокзального района г. Тулы. В период времени с 8 ноября 2018 года по 14 ноября 2018 года в интересах данной женщины выступил ее супруг, который через посредника передал судебному-приставу исполнителю отдела судебных приставов Привокзального района г. Тулы денежные средства в сумме 90 000 рублей за внесение в банк данных исполнительных производств ложных сведений об отсутствии у женщины налоговой задолженности и за непринятие мер по взысканию с нее указанной задолженности. В указанный период времени подозреваемая получила от посредника указанные денежные средства.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Также проведены обыски по месту жительства подозреваемой, взяткодателя и посредника с целью изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования данного уголовного дела.

С подозреваемой продолжается производство следственных действий, будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.