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На Зеленстрое на улице упал и умер мужчина
Фото Сергея Старикова.

На Зеленстрое на улице упал и умер мужчина

К моменту приезда медиков он был уже мертв.

Утром 22 марта прохожие обратили внимание на лежавшего рядом с домом №116 по пр. Ленина мужчину. Вызванная на место бригада Центра медицины катастроф приехала оперативно, но оказывать помощь было уже поздно.
 
Предполагается, что мужчина шел по улице, упал и больше не поднялся.
 

На момент публикации новости на месте происшествия находились медики, которые ожидали приезда полиции. Личность мужчины пока не установлена, на вид ему больше 40 лет.  

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:38 +6
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