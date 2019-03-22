На Зеленстрое на улице упал и умер мужчина

Фото Сергея Старикова.

К моменту приезда медиков он был уже мертв.

Утром 22 марта прохожие обратили внимание на лежавшего рядом с домом №116 по пр. Ленина мужчину. Вызванная на место бригада Центра медицины катастроф приехала оперативно, но оказывать помощь было уже поздно.

Предполагается, что мужчина шел по улице, упал и больше не поднялся.

На момент публикации новости на месте происшествия находились медики, которые ожидали приезда полиции. Личность мужчины пока не установлена, на вид ему больше 40 лет.