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Алексей Дюмин оказался в новом санкционном списке Канады

Алексей Дюмин оказался в новом санкционном списке Канады

Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом.

Канада расширила санкционный список граждан РФ, увеличив его до 114 россиян. В числе них оказались губернатор Тульской области Алексей Дюмин и владелец Тульского патронного завода, олигарх Игорь Ротенберг. 
 
Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом. В рамках санкций, тем, кто числится в списке, запрещено въезжать в Канаду.
 
Напомним, ранее в отношении Алексея Дюмина ввели санкции США и Украина.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:43 +1
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