Алексей Дюмин оказался в новом санкционном списке Канады

Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом.

Канада расширила санкционный список граждан РФ, увеличив его до 114 россиян. В числе них оказались губернатор Тульской области Алексей Дюмин и владелец Тульского патронного завода, олигарх Игорь Ротенберг.

Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом. В рамках санкций, тем, кто числится в списке, запрещено въезжать в Канаду.