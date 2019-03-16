Алексей Дюмин оказался в новом санкционном списке Канады
Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом.
Канада расширила санкционный список граждан РФ, увеличив его до 114 россиян. В числе них оказались губернатор Тульской области Алексей Дюмин и владелец Тульского патронного завода, олигарх Игорь Ротенберг.
Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом. В рамках санкций, тем, кто числится в списке, запрещено въезжать в Канаду.
Напомним, ранее в отношении Алексея Дюмина ввели санкции США и Украина.
Другие статьи по темам
Люди