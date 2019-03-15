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В Щекинском районе ночью сгорели два автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щекинском районе ночью сгорели два автомобиля

Никто не пострадал.

15 марта в 3.13 в службу спасения сообщили о возгорании двух автомобилей — «Тойоты» и «Фольксвагена», расположенных в пос. Первомайский на ул. Комсомольской.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 3.22. Спустя три минуты было ликвидировано открытое возгорание.
 
Пострадавших нет.
 
 
В результате происшествия у «Тойоты» выгорел моторный отсек, салон, частично повреждено лакокрасоточное покрытие. У «Фольксвагена» деформирован передний бампер.
 
Причина пожара устанавливается.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +4
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