В Щекинском районе ночью сгорели два автомобиля

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

15 марта в 3.13 в службу спасения сообщили о возгорании двух автомобилей — «Тойоты» и «Фольксвагена», расположенных в пос. Первомайский на ул. Комсомольской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 3.22. Спустя три минуты было ликвидировано открытое возгорание.

Пострадавших нет.

В результате происшествия у «Тойоты» выгорел моторный отсек, салон, частично повреждено лакокрасоточное покрытие. У «Фольксвагена» деформирован передний бампер.

Причина пожара устанавливается.