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В Новомосковске двое закладчиков на «девятке» распространяли наркотики

В Новомосковске двое закладчиков на «девятке» распространяли наркотики

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в незаконном наркообороте.

Полицейские располагали сведениями, что двое местных жителей могут распространять наркотические средства бесконтактным способом, то есть, путём «закладок». Дальнейшая проверка подтвердила эту информацию.

По предварительным данным, 22-летний мужчина со своим 24-летним другом передвигались по Новомосковску на автомобиле ВАЗ-2109 и бесконтактно сбывали наркотики. При этом подозреваемые делали закладки наркотических средств для «покупателей» разных интернет-магазинов, и в их действиях по сбыту, предположительно, не было взаимосвязи.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их при силовой поддержке спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков.

У 22-летнего мужчины в присутствии понятых при личном досмотре и в автомобиле обнаружено и изъято 27 полимерных свёртков, содержимое которых, предположительно, было предназначено для дальнейшего сбыта через тайники. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что в свёртках находились наркотическое средство — производное метилэфедрона, и психотропное вещество амфетамин.

У второго мужчины обнаружено 6 свёртков с амфетамином. В дальнейшем, у него по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли более 300 гр различных наркотических средств, расфасованных по пакетикам, электронные весы и другие принадлежности для сбыта наркотиков.

В отношении каждого из мужчин возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. В ходе расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых.

 

 

 

 

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