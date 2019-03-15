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Старушка из Тульской области оштрафована за оскорбление юной соседки

Старушка из Тульской области оштрафована за оскорбление юной соседки

Пожилая женщина приехала в Тульскую область из Новосибирска погостить и стала участницей инцидента.

Истории о суровых бабушках у подъезда, осуждающе смотрящих на подрастающее поколение, уже стали классикой.

Героиня одной из них теперь будет, возможно, более аккуратна в выражениях – мировой суд в Узловском районе рассмотрел постановление прокурора о возбуждении в отношении 61-летней жительницы Новосибирска, проживающей без регистрации в Узловском районе, производства по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление).

Днем 27 декабря 2018 года школьница, возвращаясь с учебы, подходила к подъезду, когда ее пожилая соседка стала кидать ей под ноги снег и нецензурно выражаться в ее адрес. В связи с этим девочка вместе с родителями обратилась с заявлением в прокуратуру района.

Суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:50 +12
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